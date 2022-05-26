Ваноли использовал слово «помойка» при оценке сезона «Спартака»

Итальянский наставник Паоло Ваноли, ныне работающий в московском «Спартаке», поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2021/2022.

В разговоре со «Спорт-экспрессом» специалист заявил, что не считает сезон провальным для «красно-белых». Итальянец отметил, что команда показывала неплохие отрезки в чемпионате России, добилась выхода в плей-офф Лиги Европы, а также вскоре сыграет в финале Кубка России.

«Я бы не сказал, что сезон нужно выбросить на помойку», - сказал тренер.

В чемпионате России «красно-белые» финишировали лишь на десятом месте. В финале Кубка России «Спартак» сыграет против «Динамо», матч состоится 29 мая.

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