Прохин рассказал, в какой топ-лиге мечтает поиграть

Молодой российский защитник Данила Прохин рассказал журналистам о том, в каком европейском чемпионате хотел бы поиграть.

Прохин сказал «Матч ТВ», что он мечтает когда-нибудь поиграть в английском чемпионате. Защитник отметил, что готов уехать в Англию абсолютно в любую команду, но главное попробовать свои силы на туманном Альбионе.

Напомним, что летом 21-летний футболист вернётся в «Ростов». Прошедший сезон Прохин на правах арендного соглашения провёл в «Сочи». В РПЛ защитник провёл в составе сочинского клуба 25 матчей и отметился одним ассистом.