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В «Сочи» высказались о возвращении Кокорина

26 Мая 2022 • 08:11 Комментировать

Футбольный функционер Дмитрий Рубашко, занимающий пост генерального директора «Сочи», высказался по поводу возможного возвращения в команду нападающего Александра Кокорина, ныне являющегося игроком «Фиорентины»

На вопрос корреспондента «Спорт день за днём» о возвращении нападающего руководитель ответил: «Достаточно с этим вопросом».

Напомним, что Кокорин защищал цвета сочинского коллектива в сезоне-2019/2020. В футболке команды он принял участие в десяти поединках, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Сочи Дмитрий Рубашко
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