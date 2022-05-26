В «Сочи» высказались о возвращении Кокорина

Футбольный функционер Дмитрий Рубашко, занимающий пост генерального директора «Сочи», высказался по поводу возможного возвращения в команду нападающего Александра Кокорина, ныне являющегося игроком «Фиорентины»

На вопрос корреспондента «Спорт день за днём» о возвращении нападающего руководитель ответил: «Достаточно с этим вопросом».

Напомним, что Кокорин защищал цвета сочинского коллектива в сезоне-2019/2020. В футболке команды он принял участие в десяти поединках, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.