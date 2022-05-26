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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков раскритиковал ЦСКА за уход Дзагоева

26 Мая 2022 • 08:05 Комментировать

Около недели назад стало известно об уходе полузащитника Алана Дзагоева из московского ЦСКА. Своим мнением по этому поводу поделился экс-игрок сборной России и ряда клубов РПЛ Роман Широков.

В разговоре с «РБ Спорт» он назвал эту историю безобразием. По мнению Широкова, ЦСКА должен был дать Дзагоеву возможность сыграть за «армейцев» 400 матчей, после чего можно было бы устроить красивое прощание.

«Такому клубу нужно более профессионально готовить проводы такого футболиста», - сказал Роман.

На счету Дзагоева 397 поединков и 77 забитых мячей в составе московского коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Широков Алан Дзагоев
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