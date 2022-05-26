Ваноли: Политические ситуации не должны смешиваться со спортом

Наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли объяснил журналистам причины, по которым он не стал уезжать из России.

Ваноли сказал «Спорт-Экспрессу», что он не может залезть в голову к другим людям и узнать причины, почему они решили уехать. Итальянский специалист отметил, что политические ситуации не должны никак смешиваться со спортом, а его решение остаться в России несёт посыл к миру.

Напомним, что многие иностранные футболисты и тренеры покинули Россию из-за ситуации на Украине. Спартаковцы под руководством Ваноли по итогам сезона заняли лишь десятую строчку в таблице РПЛ.