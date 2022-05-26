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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жано назвал причину срыва трансфера из «Спартака» в лондонский «Арсенал»

26 Мая 2022 • 07:36 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Жано Ананидзе вспомнил о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал».

В интервью журналисту «Чемпионата» полузащитник поведал, что английский клуб действительно проявлял к нему интерес и хотел оформить трансфер. Однако «красно-белые» отказались отпускать его за пять миллионов евро.

«Предложение было 150%, но руководство сказало, что не продаст», - сказал Ананидзе.

Напомним, что Жано является воспитанником «Спартака», он находился в структуре «красно-белых» с 2009 по 2019 год. 29 апреля этого года он объявил о завершении карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Арсенал Лондон Жано Ананидзе
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