Жано назвал причину срыва трансфера из «Спартака» в лондонский «Арсенал»

Экс-футболист московского «Спартака» Жано Ананидзе вспомнил о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал».

В интервью журналисту «Чемпионата» полузащитник поведал, что английский клуб действительно проявлял к нему интерес и хотел оформить трансфер. Однако «красно-белые» отказались отпускать его за пять миллионов евро.

«Предложение было 150%, но руководство сказало, что не продаст», - сказал Ананидзе.

Напомним, что Жано является воспитанником «Спартака», он находился в структуре «красно-белых» с 2009 по 2019 год. 29 апреля этого года он объявил о завершении карьеры.