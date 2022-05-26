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Агент Оздоева: Магомед мог остаться в «Зените», но решил перезагрузить карьеру

26 Мая 2022 • 07:24 Комментировать

Агент полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева высказался по поводу ухода своего клиента из питерской команды.

Агент Анзор Гаргаев сказал «РБ-Спорту», что полузащитник мирно расстался с «Зенитом», так как провёл в клубе много счастливых лет. Гаргаев отметил, что Оздоев вполне мог ещё остаться в питерской команде, но всё же решил перезагрузить свою карьеру. Агент добавил, что у «Зенита» было желание продлить контракт с игроком.

Напомним, что в прошедшем сезоне Магомед Оздоев провёл в российском чемпионате 13 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Магомед Оздоев
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