Президент УЕФА: «Не уверен, что российские клубы смогут вернуться в еврокубки»

Президент УЕФА Александр Чеферин ответил на вопрос о возможном возвращении российских клубов на европейскую арену.

«Мы недооценивали ситуацию в предыдущие несколько месяцев – никто не предполагал, что всё будет развиваться таким образом. Поначалу мы думали, что это продлится несколько недель, поэтому сейчас сложно давать прогнозы. Не уверен, что российские клубы смогут снова выступать в еврокубках. Как я уже говорил, мне очень жаль всех российских и украинских спортсменов», – приводит слова президента УЕФА Sky Italia.

Напомним, что в начале месяца стало известно об отстранении российских клубов от участия в еврокубковых соревнованиях в сезоне 2022/23.