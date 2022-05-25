В «Зените» заявили, что Оздоев мог остаться в команде

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев признался, что полузащитник Магомед Оздоев мог остаться в команде, но принял другое решение.

«Любящий футбол в себе, а не себя в нем, Магомед мог остаться в «Зените», но выбрал другой путь. От лица всего клуба желаю ему успехов в дальнейшей карьере!» - приводит слова Медведева пресс-служба «Зенита».

25 мая стало известно, что Оздоев покинул «Зенит». 29-летний россиянин решил не продлевать контракт с командой из Санкт-Петербурга, таким образом, он находится в статусе свободного агента.

Оздоев стал игроком «Зенита» зимой 2018 года, перейдя из «Рубина». В составе «сине-бело-голубых» он выиграл Кубок России, дважды Суперкубок и четыре раза выигрывал чемпионат страны.