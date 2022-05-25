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Бразильский «Интернасьонал» выкупит Вандерсона у «Краснодара» эксклюзив

25 Мая 2022 • 22:05 Комментировать

«Интернасьонал» должен выкупить Вандерсона у «Краснодара».

По информации «Евро-Футбол.Ру», «Интернасьонал» в скором времени выкупит у «Краснодара» контракт Вандерсона, который сейчас выступает за клуб из Бразилии на правах аренды.

Это обойдется команде примерно в 4,5 миллиона евро. При этом, агент и отец футболиста Вамберто де Жезус в разговоре с «ЕФ» решительно опроверг информацию о том, что Вандерсон может расторгнуть контракт с «Краснодаром», назвав это фейком.

27-летний Вандерсон выступает за «Краснодар» с 2017 году. Он перешёл в российский клуб из «РБ Зальцбурга» за 8 миллионов евро. В марте, когда «Краснодар» покинули большинство легионеров, Вандерсон нашёл команду в Бразилии. Его аренда в «Интернасьонале» завершается уже этим летом.

В чемпионате Бразилии новая команда Вандерсона после 7 туров набрала 10 очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар РПЛ Интернасьонал Вандерсон Масиэл
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