В «Црвене Звезде» отреагировали на новости об интересе к Кассьерре

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб не рассматривает возможность трансфера форварда «Сочи» Матео Кассьерры.

«Нет, мы не заинтересованы в приобретении Кассьерры на место нападающего. В планах клуба сербский форвард», — сказал Терзич «Чемпионату».

Ранее мы сообщили о том, что руководство сербского клуба отказалось от варианта с покупкой Артёма Дзюбы и переключило своё внимание на нападающего «Сочи» Кассьерру.

25-летний колумбиец сыграл за южан в сезоне-2021/22 23 матча, в которых отметился 14 голами, при этом отдал шесть результативных передач.

Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 млн евро.