Дзюба получил предложение из Китая

Футбольный менеджер Юрий Белоус признался, что владеет информацией, где форвард Артём Дзюба может продолжить карьеру.

«Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая. По деньгам, думаю, оба варианта примерно одинаковые. Не знаю, где ему будет лучше», — сказал Белоус «Матч ТВ».

Функционер не исключает того, что 33-летнему Дзюбе поступали предложения из США или Дубая. По мнению Белоуса, многие футболисты на закате своей карьеры уезжают в МЛС, где отсутствует потолок зарплат.

Дзюба в конце сезона-2021/22 покинул «Зенит», став четырёхкратным чемпионом России в составе команды из Санкт-Петербурга. За всё время в команде он принял участие в 249 матчах, в которых смог поразить ворота соперников 108 раз.