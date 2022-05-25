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Будущее Бистровича в ЦСКА под вопросом

25 Мая 2022 • 19:49 Комментировать

Вукмил Вукмирица, агент, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, рассказал о будущем футболиста.

«Будущее Кристияна до сих пор неизвестно. «Фатих» не ведет переговоры о выкупе Бистровича. От других клубов никаких конкретных предложений тоже нет. Не знаю, вернется ли он в расположение ЦСКА», — приводит слова агента Sport24.

24-летний Бистрович перешёл в ЦСКА летом 2018 года из хорватского клуба «Славен». За трансфер «красно-синие» заплатили 500 тысяч евро. Бистрович не смог закрепиться в составе «армейского» клуба и был отправлен в аренду сначала в «Касымпашу», а затем в «Фатих Карагюмрюк».

В прошедшем сезоне он сыграл за «Фатих» 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с ЦСКА истекает 30 июня.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Кристиян Бистрович
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