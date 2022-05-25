Агент Дирк Ван Бурик, представляющий интересы игрока московского «Локомотива» Джирано Керка отреагировал на информацию о возможном уходе своего клиента из стана «железнодорожников». Агент заверил, что предпосылок к уходы Керка из «Локомотива» пока нет.

«Нет, это неправда. Джирано счастлив в «Локомотиве». На данный момент нет предпосылок к тому, чтобы он покинул команду», – сказал агент в беседе с корреспондентом Евро-Футбол.ру.

Напомним, что 26-летний Керк присоединился к московскому «Локомотиву» из нидерландского «Утрехта». В этом сезоне на счету полузащитника 5 мячей и 4 голевые передачи в российской Премьер-лиге.