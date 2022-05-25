Журналист из Швейцарии Себастьян Жермен в разговоре с «Евро-Футбол.ру» прокомментировал ситуацию вокруг нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, который с февраля нынешнего года выступает на правах аренды за «Базель».

«Знаю, что Федор Чалов возвращается в ЦСКА. На самом деле, он проявил себя неплохо. Забил 4 гола, был хорош в подыгрыше, когда выходил на поле. Но все-таки я не удивлен, что «Базель» не стал вести переговоры с ЦСКА о его выкупе. Думаю, что сумма была бы немаленькой, а дальнейшая перепродажа была бы под вопросом. «Базель» прежде всего старается заработать на футболистах, как это было с Кабралом. Летом «Базель» будет искать нового форварда, который забьет много голов и будет продан за хорошие деньги», — заявил Жермен.

В минувшем сезоне 24-летний Чалов провёл в составе швейцарского клуба 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Также на счету футболиста три гола и пять передач в 18 играх за ЦСКА.