Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Швейцарский журналист: «Чалов возвращается в ЦСКА» эксклюзив

25 Мая 2022 • 16:36 Комментировать (1)
Серветт
0:0
Базель
окончен

Журналист из Швейцарии Себастьян Жермен в разговоре с «Евро-Футбол.ру» прокомментировал ситуацию вокруг нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, который с февраля нынешнего года выступает на правах аренды за «Базель».

«Знаю, что Федор Чалов возвращается в ЦСКА. На самом деле, он проявил себя неплохо. Забил 4 гола, был хорош в подыгрыше, когда выходил на поле. Но все-таки я не удивлен, что «Базель» не стал вести переговоры с ЦСКА о его выкупе. Думаю, что сумма была бы немаленькой, а дальнейшая перепродажа была бы под вопросом. «Базель» прежде всего старается заработать на футболистах, как это было с Кабралом. Летом «Базель» будет искать нового форварда, который забьет много голов и будет продан за хорошие деньги», — заявил Жермен.

В минувшем сезоне 24-летний Чалов провёл в составе швейцарского клуба 16 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Также на счету футболиста три гола и пять передач в 18 играх за ЦСКА.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Фёдор Чалов Себастьян Жермен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
17:01 · Россия. Премьер-лига
Лантратов рассказал, зачем толкнул болбоя
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» — «Уфа»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
16:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Маркова: «Имеем предложения от двух клубов РПЛ»
16:17 · Кубок России
Кавазашвили: «МакSим? Да хоть Петруха!»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Агент — о возможном переходе Окладникова в «Рубин»: «Не думаю, что Андрею имеет смысл менять команду в ФНЛ»
15:50 · Россия. Премьер-лига
Гришин поделился мнением о возможном выкупе Языджи
15:34 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Григалава повёл себя как быдло»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Как «СКА-Хабаровск» переиграл «Химки» - видео видео
15:23 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» объяснили отсутствие Мамаева и Жиркова в матче против «СКА-Хабаровска»
15:08 · Кубок России
Лаксальт готов помочь «Динамо» в финале в Кубка России
14:55 · Кубок России
Экс-вратарь «Динамо» рассказал, кто способен возглавить «бело-голубых» после ухода Шварца
14:38 · Россия. Премьер-лига
Лантратов помирился с болбоем, которого толкнул по ходу стыкового матча
14:27 · Россия. Премьер-лига
Лантратов толкнул болбоя
14:16 · Россия. Премьер-лига
Сильянов вернулся в «Локомотив»
13:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» отказался от Баринова из-за высокой стоимости
Все новости
Рекомендуем