Гришин поделился мнением о возможном выкупе Языджи

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном выкупе армейским клубом турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

Экс-футболист считает, что многое будет зависеть от того, захочет ли сам футболист выступать в России, несмотря на отсутствие еврокубков.

«Думаю, будут долгие переговоры. Если обе стороны устроит, то почему нет?», — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба пытается снизить сумму выкупа Языджи. «Лилль» требует за своего игрока 12 миллионов евро.

Также Гришин считает, что Алексей Березуцкий продолжит работу с командой и в следующем сезоне, поэтому тренерский вопрос не должен сказаться на возможном трансфере.

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл в составе «армейцев» 12 матчей, забив в них восемь голов и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Турции в 15 миллионов евро.