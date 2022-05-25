Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением насчёт решения РФС не увеличивать число клубов в Премьер-лиге.

- В целом я за увеличение Премьер-лиги в такой большой стране. Есть 20 команд в других национальных чемпионатах, в меньших странах. Но есть два «но». Одно из них – риск, что не все команды смогут доигрывать до конца сезона. И сейчас с этим непросто, а с двумя новыми клубами станет ещё сложнее. Второе – нельзя не учитывать таблицу. Спортивный принцип всегда должен быть на первом месте, это главный фактор в спорте. Если увеличивать число команд в РПЛ, то в рамках продуманной стратегии, как было при переходе на систему «осень-весна». Тогда заранее сделали переходный сезон и объявили его схему. Правила каждого чемпионата должны быть известны до того, как он начинается, а не меняться по ходу сезона.