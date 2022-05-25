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Обедзинский: «Бедный Слуцкий, как он переживёт этот удар, я не знаю, а у «Сочи» обалденный успех» эксклюзив

25 Мая 2022 • 13:53 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о «Сочи», «Рубине» и Артёме Дзюбе.

- «Сочи» достиг обалденного успеха. Я на стороне «Сочи», мне эта команда очень нравится, если опустить некоторые нюансы. Игра у неё быстрая и независимая, тренер хороший и позитивный. Неожиданно, конечно, что забрались аж на второе место. Но отстоять его в следующем году будет тяжелее.

Мне кажется, сочинцам может помочь Дзюба. Ибрагимовичу вон вообще 40 лет. Дзюба в штрафной станет, сбросит, либо на него сбросят – и гол будет. Он с характером. В аренде в «Ростове» играл, в «Арсенале» играл – сам себе дорогу прокладывал. Да, на язык острый, но молчать лучше, что ли?

Вылет «Рубина»? Мне не так жалко сам «Рубин», как Слуцкого. Он же позитивный тренер, в КВН участвовал. Бедный Слуцкий, как он переживёт этот удар, я не знаю.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Чемпионат России Сочи РПЛ Владимир Обедзинский
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