ЦСКА сделал новое предложение «Лиллю» по поводу выкупа Языджи

Руководители московского ЦСКА сделали новое предложение «Лиллю» по поводу выкупа контракта турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

По информации «Спорт-Экспресса», «армейцы» пытаются выкупить у французской команды права на 25-летнего турецкого футболиста, который вторую половину сезона на правах аренды провёл в ЦСКА. Представители московского клуба хотят сбить цену на полузащитника. Сейчас «Лилль» требует от «армейцев» за Языджи около 12 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Юсуф Языджи провёл в российском чемпионате десять матчей и отметился восемью забитыми мячами.