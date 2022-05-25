Президент «Торпедо» высказался по поводу создания Кубка лиги

Президент московского «Торпедо» Денис Маслов рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного создания Кубка лиги.

Маслов сказал «Матч ТВ», что раз в календаре остались свободные от еврокубков дни, то было бы здорово наполнить их матчами. Функционер отметил, что это будет достаточно интересный турнир, а если он будет ещё и финансово выгоден для команд, то это будет вдвойне приятно для всех клубов РПЛ.

Напомним, что московские торпедовцы под руководством Александра Бородюка в этом сезоне заняли первую строчку в таблице ФНЛ и напрямую вышли в элитный дивизион.