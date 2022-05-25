«Локомотив» возьмёт на первый сбор защитника «Волгаря»

На первый тренировочный сбор с московским «Локомотивом» отправится молодой российский защитник Евгений Морозов.

По информации «Матч ТВ», первый сбор 21-летний футболист проведёт вместе с «железнодорожниками», но его дальнейшая судьба будет определена чуть позже. Стоит отметить, что права на Морозова принадлежат «Локомотиву-Казанке», но вторую половину этого сезона защитник провёл в аренде в астраханском «Волгаре».

Напомним, что в этом сезоне Евгений Морозов провёл в ФНЛ в составе «Волгаря» десять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.