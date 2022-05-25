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Болельщики «СКА-Хабаровска» освистали Юрана

25 Мая 2022 • 12:45 Комментировать

Болельщики «СКА-Хабаровска» во время первого стыкового матча с подмосковными «Химками» освистали главного тренера подмосковной команды Сергея Юрана.

Фанаты дальневосточной команды освистали наставника «Химок» и кричали ему, чтобы он вместе со своей командой возвращался обратно в Москву. Стоит отметить, что Сергей Юран до этого работал в хабаровском клубе с октября 2020 года до февраля 2022 года.

Под руководством Юрана футболисты «Химок» заняли 13-ю строчку в элитном дивизионе по итогам сезона. С хабаровскими «армейцами» вторую половину сезона работал тренер Алексей Поддубский, который в итоге добыл с командой путёвку в стыковые матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран СКА-Хабаровск
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