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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Языджи: В переговорах между ЦСКА и «Лиллем» нет никакого прогресса

25 Мая 2022 • 12:40 Комментировать

Агент турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи рассказал журналистам о том, как проходят переговоры между столичными «армейцами» и «Лиллем».

Агент Адем Чебеджи сказал Sport24, что в переговорах между московской командой и «Лиллем» до сих пор нет никакого прогресса, так что судьба Языджи до сих пор неизвестна. Чебеджи отметил, что Юсуф всё ещё хотел бы остаться в «армейском» клубе.

Напомним, что вторую половину этого сезона Языджи провёл в составе ЦСКА на правах арендного соглашения. В РПЛ турецкий полузащитник провёл десять матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лилль Адем Чебеджи Юсуф Языджи
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