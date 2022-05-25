Агент Языджи: В переговорах между ЦСКА и «Лиллем» нет никакого прогресса

Агент турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи рассказал журналистам о том, как проходят переговоры между столичными «армейцами» и «Лиллем».

Агент Адем Чебеджи сказал Sport24, что в переговорах между московской командой и «Лиллем» до сих пор нет никакого прогресса, так что судьба Языджи до сих пор неизвестна. Чебеджи отметил, что Юсуф всё ещё хотел бы остаться в «армейском» клубе.

Напомним, что вторую половину этого сезона Языджи провёл в составе ЦСКА на правах арендного соглашения. В РПЛ турецкий полузащитник провёл десять матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.