Непомнящий сомневается, что клубы РПЛ смогут набирать по 13 легионеров в заявку

Опытный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал журналистам о том, что думает по поводу нового лимита на легионеров в РПЛ.

Непомнящий сказал «РБ-Спорту», что новый лимит является скорее искусственной мерой, ведь вряд ли российские клубы теперь смогут набирать по 13 легионеров в заявку на сезон. Экс-тренер «Томи» отметил, что качественных изменений в российском футболе от нового лимита сейчас точно ждать не стоит.

Напомним, что в следующем сезоне команды РПЛ смогут заявлять на сезон 13 иностранных игроков, восемь из которых смогут одновременно выходить на поле.