Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий сомневается, что клубы РПЛ смогут набирать по 13 легионеров в заявку

25 Мая 2022 • 12:23 Комментировать

Опытный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал журналистам о том, что думает по поводу нового лимита на легионеров в РПЛ.

Непомнящий сказал «РБ-Спорту», что новый лимит является скорее искусственной мерой, ведь вряд ли российские клубы теперь смогут набирать по 13 легионеров в заявку на сезон. Экс-тренер «Томи» отметил, что качественных изменений в российском футболе от нового лимита сейчас точно ждать не стоит.

Напомним, что в следующем сезоне команды РПЛ смогут заявлять на сезон 13 иностранных игроков, восемь из которых смогут одновременно выходить на поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Непомнящий Российская Премьер-Лига лимит на легионеров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
12:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Языджи: В переговорах между ЦСКА и «Лиллем» нет никакого прогресса
12:23 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий сомневается, что клубы РПЛ смогут набирать по 13 легионеров в заявку
12:19 · Россия. Премьер-лига
Дзюба хочет сменить профессию
12:16 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Спартак» очень сильно колошматило по ходу сезона
12:09 · Россия. Премьер-лига
Радимов: Дюков всё делает правильно
12:02 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Зенита» из-за Fan ID купят абонементы только на матчи первого круга
11:45 · Россия. Премьер-лига
Лещенко: Уход Шварца станет для «Динамо» огромной потерей
11:42 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» хочет приобрести права на показ Кубка РПЛ
11:24 · Россия. Премьер-лига
Сильянов не хочет возвращаться в «Локомотив»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Стали известны арбитры на ответные стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ
11:08 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отказались комментировать будущее Мирзова в команде
10:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал трёх лучших тренеров РПЛ по итогам сезона
10:36 · Кубок России
Аленичев назвал причину провала «Динамо» в концовке сезона
10:34 · Россия. Премьер-лига
Аленичев рассказал, как долго будет доминировать «Зенит» в РПЛ
10:29 · Кубок России
Аленичев о финале Кубка России: Надеюсь, что мы не увидим безобразный футбол
Все новости
Рекомендуем