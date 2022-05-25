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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: «Спартак» очень сильно колошматило по ходу сезона

25 Мая 2022 • 12:16 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился с журналистами своим мнением по поводу игры «красно-белых» в этом сезоне.

Шишкин сказал «РБ-Спорту», что болельщики постараются забыть про этот сезон, по ходу которого спартаковцев очень сильно колошматило, особенно после прихода Ваноли. Экс-защитник отметил, что десятое место точно не подходит «красно-белым», но стоит признать, что и на еврокубки московская команда нынче явно не наиграла.

Напомним, что футболисты «Спартака» под руководством Паоло Ваноли в этом сезоне заняли в турнирной таблице российского чемпионата лишь десятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шишкин
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