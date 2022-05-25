Радимов: Дюков всё делает правильно

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения РФС не расширять российский элитный дивизион в следующем сезоне.

Радимов сказал «РБ-Спорту», что это абсолютно верное решение, ведь спортивный принцип всегда должен стоять во главе. Тренер «Зенита-2» отметил, что все ещё раз убедились в том, что президент РФС Александр Дюков всё сделал правильно. Специалист добавил, что Дюков является человеком слова, которого невозможно продавить.

Напомним, что исполком РФС принял решение не расширять элитный дивизион, так что в следующем сезоне в РПЛ будут выступать 16 команд, как и прежде.