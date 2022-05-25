Фанаты «Зенита» из-за Fan ID купят абонементы только на матчи первого круга

Активные болельщики питерского «Зенита» собираются выкупить абонементы на домашние матчи своей команды, но только на первый круг.

Фанаты из объединения «Ландскрона» выступили с заявлением по поводу введения системы Fan ID, из-за чего болельщики выкупают абонементы на домашние поединки «Зенита», но только на первый круг. Фанаты в очередной раз заявили, что они не собираются оформлять Fan ID.

Напомним, что система Fan ID начнёт работу в декабре этого года. Стоит отметить, что фанаты многих российских команд готовы бойкотировать домашние матчи из-за введения этой системы.