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Фанаты «Зенита» из-за Fan ID купят абонементы только на матчи первого круга

25 Мая 2022 • 12:02 Комментировать

Активные болельщики питерского «Зенита» собираются выкупить абонементы на домашние матчи своей команды, но только на первый круг.

Фанаты из объединения «Ландскрона» выступили с заявлением по поводу введения системы Fan ID, из-за чего болельщики выкупают абонементы на домашние поединки «Зенита», но только на первый круг. Фанаты в очередной раз заявили, что они не собираются оформлять Fan ID.

Напомним, что система Fan ID начнёт работу в декабре этого года. Стоит отметить, что фанаты многих российских команд готовы бойкотировать домашние матчи из-за введения этой системы.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига fan id
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