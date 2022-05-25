Лещенко: Уход Шварца станет для «Динамо» огромной потерей

Именитый артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного ухода немецкого тренера Сандро Шварца из московской команды.

Лещенко сказал «Матч ТВ», что уход немецкого специалиста для «Динамо» будет огромной потерей, так как Шварц ещё не до конца закончил свою работу в московской команде. Артист отметил, что если немецкий тренер всё же останется в клубе, то динамовцы постепенно продолжат прогрессировать и развивать успех.

Напомним, что в этом сезоне футболисты «Динамо» под шефством Сандро Шварца заняли третью строчку в турнирной таблице РПЛ. Этим летом немец может вернуться на родину и возглавить «Герту».