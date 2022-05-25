В «Химках» отказались комментировать будущее Мирзова в команде

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу полузащитника Резиуана Мирзова.

Терюшков сказал «Чемпионату», что Мирзов действительно не полетел с подмосковной командой на первый стыковой матч со «СКА-Хабаровском», но игрок остался в Москве только из-за физических показателей. Функционер отметил, что пока не будет комментировать будущее игрока в «Химках», так как обсуждать контрактные вопросы в команде будут только после окончания сезона, но конфликта между Мирзовым и Юраном точно нет.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что «Химки» готовы расстаться с Мирзовым из-за того, что у игрока конфликт с главным тренером «красно-чёрных» Сергеем Юраном.