Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» отказались комментировать будущее Мирзова в команде

25 Мая 2022 • 11:08 Комментировать

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу полузащитника Резиуана Мирзова.

Терюшков сказал «Чемпионату», что Мирзов действительно не полетел с подмосковной командой на первый стыковой матч со «СКА-Хабаровском», но игрок остался в Москве только из-за физических показателей. Функционер отметил, что пока не будет комментировать будущее игрока в «Химках», так как обсуждать контрактные вопросы в команде будут только после окончания сезона, но конфликта между Мирзовым и Юраном точно нет.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что «Химки» готовы расстаться с Мирзовым из-за того, что у игрока конфликт с главным тренером «красно-чёрных» Сергеем Юраном.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Резиуан Мирзов Роман Терюшков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
11:08 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» отказались комментировать будущее Мирзова в команде
10:57 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал трёх лучших тренеров РПЛ по итогам сезона
10:36 · Кубок России
Аленичев назвал причину провала «Динамо» в концовке сезона
10:34 · Россия. Премьер-лига
Аленичев рассказал, как долго будет доминировать «Зенит» в РПЛ
10:29 · Кубок России
Аленичев о финале Кубка России: Надеюсь, что мы не увидим безобразный футбол
10:21 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: Мне не очень понятна идея с Fan ID
10:18 · Россия. Премьер-лига
Деспотович может вернуться в «Оренбург»
10:06 · Россия. ФНЛ
Шишкин: Жаль, что «Спартак» отказался от второй команды
09:59 · Россия. Премьер-лига
Аленичев: Не верю, что если Ваноли оставят, то игра «Спартака» преобразится
09:53 · Россия. Премьер-лига
Прохин летом вернётся в «Ростов»
09:46 · Россия. ФНЛ
Мусаев продолжит выступать за «Рубин» в ФНЛ
09:37 · Россия. Премьер-лига
Евсеев о вылете «Рубина»: Нужно было работать, а не только говорить о потерях
09:30 · Кубок России
Стало известно, кто прокомментирует финал Кубка России 1
09:22 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Эти 13 легионеров не спасут российский футбол
09:11 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Факела»: Мы не планируем больших изменений в составе
Все новости
Рекомендуем