Карпин назвал трёх лучших тренеров РПЛ по итогам сезона

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в разговоре с журналистами выбрал трёх лучших тренеров российского чемпионата по итогам этого сезона

Карпин сказал Sport24, что в тройку лучших он бы внёс тренера «Зенита» Сергея Семака, с которым питерский клуб в четвёртый раз кряду выиграл чемпионский титул, немца Сандро Шварца из московского «Динамо», при котором «сине-белые» выиграли бронзу, а также наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Стоит отметить, что Карпин не поставил в свой топ-3 главного тренера «Сочи» Владимира Федотова, с которым «барсы» заняли второе место в РПЛ в этом сезоне.