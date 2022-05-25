Аленичев: Мне не очень понятна идея с Fan ID

Бывший тренер тульского «Арсенала», «Спартака» и «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал журналистам о том, что он думает по поводу введения Fan ID.

Аленичев сказал Sport24, что ему очень хотелось бы, чтобы «Фратрия» сделала для финала Кубка России исключение. Тренер отметил, что ему не очень понятна идея с Fan ID, ведь если человеку захотелось сходить на стадион за час до матча, то как ему поступать в такой ситуации. Бывший наставник «Спартака» считает, что эта система лишь создаёт дополнительные сложности, но точно не добавляет безопасности на стадионе.

Напомним, что активные болельщики «Спартака» не поддерживают свою команду на стадионе из-за введения Fan ID.