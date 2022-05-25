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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев: Не верю, что если Ваноли оставят, то игра «Спартака» преобразится

25 Мая 2022 • 09:59 Комментировать

Бывший наставник «Спартака» и тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев рассказал журналистам о том, что думает по поводу работы тренера «красно-белых» Паоло Ваноли.

Аленичев сказал Sport24, что ему до сих пор не очень понятно, во что играет московская команда, или во что хотя бы старается играть. Российский специалист отметил, что боссы «Спартака» летом, скорее всего, уволят Ваноли. Экс-тренер «красно-белых» не верит в то, что если итальянца оставят, то игра столичного клуба как-то преобразится.

Напомним, что по итогам этого сезона спартаковцы под шефством Паоло Ваноли заняли в РПЛ лишь десятую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев Паоло Ваноли
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