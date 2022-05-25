Прохин летом вернётся в «Ростов»

Российский защитник Данила Прохин, выступавший на правах арендного соглашения за «Сочи», этим летом вернётся в «Ростов».

Агент игрока Василий Голяна сказал «РБ-Спорту», что представители сочинской команды не обращались в «Ростов» по поводу выкупа контракт молодого футболиста, так что Прохин этим летом вернётся в ростовский клуб. Стоит отметить, что за «Ростов» 21-летний защитник пока так ни разу и не сыграл.

Напомним, что в этом сезоне Данила Прохин провёл в российском чемпионате в составе «Сочи» 25 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.