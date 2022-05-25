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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Прохин летом вернётся в «Ростов»

25 Мая 2022 • 09:53 Комментировать

Российский защитник Данила Прохин, выступавший на правах арендного соглашения за «Сочи», этим летом вернётся в «Ростов».

Агент игрока Василий Голяна сказал «РБ-Спорту», что представители сочинской команды не обращались в «Ростов» по поводу выкупа контракт молодого футболиста, так что Прохин этим летом вернётся в ростовский клуб. Стоит отметить, что за «Ростов» 21-летний защитник пока так ни разу и не сыграл.

Напомним, что в этом сезоне Данила Прохин провёл в российском чемпионате в составе «Сочи» 25 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сочи Данила Прохин
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