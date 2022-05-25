Евсеев о вылете «Рубина»: Нужно было работать, а не только говорить о потерях

Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказался по поводу вылета казанского «Рубина» из РПЛ в этом сезоне.

Евсеев сказал «Бизнесу Online», что команда Леонида Слуцкого в один момент просто посыпалась, хотя нужно было работать, а не жаловаться журналистам на потери. Тренер «Шинника» отметил, что «Краснодару» уход всех легионеров не помешал подняться в турнирной таблице и занять в итоге четвёртое место.

Напомним, что казанский клуб под руководством Леонида Слуцкого занял предпоследнюю 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в подэлитный дивизион.