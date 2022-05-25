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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: Эти 13 легионеров не спасут российский футбол

25 Мая 2022 • 09:22 Комментировать

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили жёстко высказался по поводу смягчения лимита на легионеров в российском футболе.

Кавазашвили сказал «Матч ТВ», что у него остались сплошные вопросы после этого решения РФС. Экс-голкипер отметил, что эти 13 легионеров никак не спасут российский футбол. Эксперт добавил, что теперь можно набрать полные составы иностранцев, а наших игроков отправить работать чернорабочими.

Напомним, что со следующего сезона команды РПЛ смогут заявить на чемпионат 13 иностранных футболистов, восемь из которых смогут одновременно выйти на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Анзор Кавазашвили лимит на легионеров
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