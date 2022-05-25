Мостовой о новом лимите: Снова будем копаться в своём огороде

Российский экс-футболист Александр Мостовой поделился с журналистами своим мнением по поводу нового лимита в РПЛ.

Мостовой сказал «Чемпионату», что вообще не понимает, в чём преимущество нового лимита, ведь в нынешней ситуации некоторые клубы даже не смогут набрать себе 13 иностранных футболистов. Экс-игрок отметил, что всё это выглядит ужасно, ведь мы снова будем копаться в своём огороде.

Напомним, что в следующем сезоне клубы РПЛ смогут заявить на чемпионат 13 иностранных игроков, восемь из которых одновременно смогут выходить на поле.