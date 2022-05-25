Гендиректор «Локомотива»: Клуб будет делать ставку на молодых игроков

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал журналистам о том, что московский клуб в ближайшее время будет делать ставку на молодых игроков.

Леонченко сказал «Матч ТВ», что у «Локомотива» нет иного пути, кроме как делать ставку на молодых футболистов. Гендиректор «железнодорожников» отметил, что московская команда собирается в ближайшее время придерживаться позиции отказа от слишком дорогих трансферов.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона столичная команда заняла в турнирной таблице российского чемпионата шестую позицию.