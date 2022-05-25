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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комментатор Гусев высказался по поводу Кубка лиги

25 Мая 2022 • 08:32 Комментировать

Известный комментатор и журналист Виктор Гусев поделился с журналистами своим мнением по поводу Кубка лиги, который появится в следующем сезоне.

Гусев сказал «Спорт-Экспрессу», что в нынешней ситуации подобное предложение выглядит вполне уместно, хотя появится этот новый турнир не от хорошей жизни. Комментатор отметил, что болельщикам понравится Кубок лиги, ведь теперь лучшие команды страны смогут играть между собой чуть чаще.

Напомним, что Кубок лиги появится в сезоне 2022/2023. Новый турнир должен компенсировать российским командам отсутствие еврокубков.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Виктор Гусев Кубок Лиги
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