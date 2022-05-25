В «Локомотиве» рассказали, как относятся к Кубку лиги

Гендиректор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал об отношении «железнодорожников» к созданию нового турнира – Кубка лиги.

«Интересный и необычный формат. Там мы можем задействовать больше игроков, экспериментировать. Думаю, он будет интересен болельщикам», - поведал руководитель в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что накануне состоялось заседание исполкома РФС, на котором было принято решение о сохранении действующего формата проведения Премьер-лиги. Также в планах значится запуск Кубка лиги, который будет призван восполнить потерю матчей из-за исключения российских клубов из еврокубков.