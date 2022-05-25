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«Химки» готовы расстаться с Мирзовым, у которого конфликт с Юраном

25 Мая 2022 • 08:17 Комментировать

Подмосковные «Химки» могут этим летом избавиться от полузащитника Резиуана Мирзова, у которого конфликт с главным тренером «красно-чёрных» Сергеем Юраном.

По информации «РБ-Спорт», у 28-летнего российского футболиста конфликт с Юраном, который не видит игрока в стартовом составе и не рассчитывает на него в следующем сезоне, так что «Химки» готовы уже этим летом продать Мирзова в другую команду. Стоит отметить, что игрок не полетел с «Химками» на предстоящий стыковой матч со «СКА-Хабаровском».

В этом сезоне Резиуан Мирзов провёл в российском чемпионате в составе «Химок» 19 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Резиуан Мирзов
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