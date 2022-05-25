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«Локомотив» готов продать полузащитника сборной России

25 Мая 2022 • 08:15 Комментировать

Футбольный функционер Виктор Леонченко, занимающий пост гендиректора столичного «Локомотива», высказался о решении клуба по хавбеку Дмитрию Баринову.

В эфире телеканала «Матч ТВ» руководитель заявил, что «железнодорожники» готовы продать футболиста, если получат по нему хорошее предложение. При этом Леонченко отметил, что в настоящий момент таких предложений нет.

Трудовое соглашение полузащитника со столичным клубом рассчитано до лета 2023 года. В минувшем сезоне Дмитрий принял участие в 30 матчах за «Локо», в которых отдал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Виктор Леоненко Дмитрий Баринов
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