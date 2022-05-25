Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черданцев о возможном переходе РФС в Азию: Так можно и в чемпионат Марса заявиться

25 Мая 2022 • 07:45 Комментировать

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

Черданцев сказал «Матч ТВ», что Россия исторически является частью футбольной Европы, так что идея перейти в Азиатскую конфедерацию выглядит глупо и абсурдно. Комментатор отметил, с таким же успехом можно заявиться в чемпионат Марса, где Россия точно будет чемпионом.

Напомним, что руководители УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. РФС же в ответ на это может перейти в Азиатскую конфедерацию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС Георгий Черданцев УЕФА Азиатская конфедерация
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
07:45 · Россия. Премьер-лига
Черданцев о возможном переходе РФС в Азию: Так можно и в чемпионат Марса заявиться
06:42 · Кубок России
Аленичев: «Видеть такую игру в столетие «Спартака» больно»
24 Мая
23:50 · Россия. Премьер-лига
Обсуждается возможность возвращения Кайо в «Краснодар» эксклюзив
23:23 · Россия. Премьер-лига
Ахметов – об уходе Березуцкого: «В команде никаких разговоров об этом нет»
23:17 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, как изменится зарплата футболистов после изменения формата лимита на легионеров
23:03 · Россия. Премьер-лига
Потенциальный тренер ЦСКА отказался отвечать на вопрос, поступало ли ему предложение от клуба
22:47 · Россия. Премьер-лига
Широков отреагировал на новости о возможной смене тренера в ЦСКА
21:55 · Кубок России
Чернов оценил перспективы сыграть в финале Кубка России
21:34 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, как выйти из ситуации после отстранения от еврокубков
20:50 · Россия. Премьер-лига
Бывший главный тренер «Динамо» предложил свой вариант проведения чемпионата России
20:45 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Исполком не пошёл на поводу функционеров, требовавших расширить лигу»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Динамо» Шварц может вернуться в Германию
20:24 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может возглавить бывший тренер «Уотфорда»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Смородская – об увеличении количества команд в РПЛ: «Хотелось бы расширить, но мало клубов с нормальной финансовой ситуацией»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Хохлов считает, что в нынешних условиях лимит на легионеров в РПЛ неактуален
Все новости
Рекомендуем