Черданцев о возможном переходе РФС в Азию: Так можно и в чемпионат Марса заявиться

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

Черданцев сказал «Матч ТВ», что Россия исторически является частью футбольной Европы, так что идея перейти в Азиатскую конфедерацию выглядит глупо и абсурдно. Комментатор отметил, с таким же успехом можно заявиться в чемпионат Марса, где Россия точно будет чемпионом.

Напомним, что руководители УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. РФС же в ответ на это может перейти в Азиатскую конфедерацию.