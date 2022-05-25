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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Слуцкий остался в «Рубине» из-за уважения к клубу и к городу» эксклюзив

25 Мая 2022 • 00:01 Комментировать (1)

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение руководства «Рубина» оставить Леонида Слуцкого главным тренером команды.

«Со стороны руководства это, однозначно, правильный вариант. Слуцкий решением остаться показывает, что несмотря на трудную ситуацию в клубе, несмотря на вылет в ФНЛ, он предан «Рубину». Он готов дальше бороться и сражаться. Конечно, результат «Рубина» - это катастрофа для команды. Потерять Премьер-лигу за сезон это очень неприятно. Команда, конечно, всё равно уровня РПЛ. Это касается и финансовой составляющей.

Для клуба вылет в ФНЛ станет встряской. В какой-то степени Слуцкий остался в «Рубине» из-за уважения к клубу и к городу. Он будет продолжать работать и не будет пытаться уйти. Проблемы в команде - это не вина Слуцкого. Кто не давал Лисаковичу забить этот гол, который позволял команде остаться в РПЛ? Леонид Слуцкий не может же показать куда пробить и как. Да, тренер работает, он делает многое для клуба, но играют всё равно футболисты», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Максим Деменко
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