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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обсуждается возможность возвращения Кайо в «Краснодар» эксклюзив

24 Мая 2022 • 23:50 Комментировать

В агентстве защитника «Краснодара» Кайо отреагировали на информацию о его возможном возвращении в Россию.

«Мы еще не знаем на 100%. Вполне возможно, что Кайо вернется в Россию, такая возможность существует и обсуждается, но мы на данный момент ничего не можем гарантировать. Мы на связи с клубом, в этом плане все хорошо», - заявили в NG Soccer в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 26-летний бразилец покинул «Краснодар» весной 2022 года, воспользовавшись правом УЕФА, которое позволило игрокам РПЛ приостановить контракты с российскими командами до лета.

Контракт Кайо с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. «Быки» провели вторую часть чемпионата России без легионеров и финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар РПЛ Кайо Фернандо
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