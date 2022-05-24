В агентстве защитника «Краснодара» Кайо отреагировали на информацию о его возможном возвращении в Россию.

«Мы еще не знаем на 100%. Вполне возможно, что Кайо вернется в Россию, такая возможность существует и обсуждается, но мы на данный момент ничего не можем гарантировать. Мы на связи с клубом, в этом плане все хорошо», - заявили в NG Soccer в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 26-летний бразилец покинул «Краснодар» весной 2022 года, воспользовавшись правом УЕФА, которое позволило игрокам РПЛ приостановить контракты с российскими командами до лета.

Контракт Кайо с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. «Быки» провели вторую часть чемпионата России без легионеров и финишировали на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России.