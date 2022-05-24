Ахметов – об уходе Березуцкого: «В команде никаких разговоров об этом нет»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о возможном уходе с поста главного тренера команды Алексея Березуцкого.

«В команде никаких разговоров об этом нет. Наверное, в следующем сезоне можно ожидать тот же тренерский состав, но это вопрос к руководству», — цитирует Ахметова «Спорт-Экспресс».

Контракт 24-летнего полузащитника с ЦСКА истекает уже этим летом. Никакой информации по его будущему руководство клуба не сообщало. В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл 22 матча за команду, в которых отметился 2 голами и отдал 3 результативные передачи.

По итогам сезона-2021/22 «красно-синие» заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ.