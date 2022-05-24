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Булыкин рассказал, как изменится зарплата футболистов после изменения формата лимита на легионеров

24 Мая 2022 • 23:17 Комментировать

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, как изменится ситуация с зарплатой футболистов после анонсирования нового лимита на легионеров.

«У нас и зарплаты, и цены на футболистов зависят от возможностей спонсоров или бюджетных денег, поэтому все крутится вокруг этого. Пока там порядок не наведётся, цены и зарплаты не упадут», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днём».

24 мая исполнительный комитет РФС принял новый формат лимита на легионеров. Глава организации Александр Дюков объявил, что со следующего сезона вводится лимит на легионеров по формуле «13+12». Это значит, что команды на сезон не смогут заявить больше 13 иностранцев, но и не меньше 12 российских игроков.


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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин лимит на легионеров РПЛ
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