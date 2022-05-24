Потенциальный тренер ЦСКА отказался отвечать на вопрос, поступало ли ему предложение от клуба

Сербский специалист Владимир Ивич ушёл от вопроса, предлагал ли ему контракт московский ЦСКА.

В интервью «РБ Спорту» 42-летний серб признался, что не может это комментировать. На вопрос «не подтверждаете переговоры с ЦСКА?» он ответил: «Нет, я не могу в данный момент о чем-либо говорить».

24 мая, российские СМИ сообщили о том, что ЦСКА заинтересован пригласить 42-летнего тренера, который ранее работал в ПАОКе, «Маккаби» из Тель-Авива и английском «Уотфорде».

Сезон-2021/22 ЦСКА провел неудачно, заняв пятое место в турнирной таблице. Ранее главный тренер «армейцев» Алексей Березуцкий анонсировал «интересные» новости.