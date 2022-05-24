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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков отреагировал на новости о возможной смене тренера в ЦСКА

24 Мая 2022 • 22:47 Комментировать

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался о возможной смене главного тренера в команде.

«Назначение главного тренера, который никогда не играл и не работал в российском чемпионате может сделать ситуацию как лучше, так и хуже. Пятьдесят на пятьдесят. У нас успешно работали Адвокат, Спаллетти, Каррера, которые не имели отношения к российскому чемпионату ранее», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что руководители «армейского» клуба видят ситуацию изнутри и могут делать перестановки, как посчитают нужным. Широков признался, что никогда не слышал о Владимире Ивиче, которого называют возможным сменщиком Алексея Березуцкого.

Напомним, ранее стало известно, что боссы ЦСКА рассматривают возможность пригласить 43-летнего серба на пост главного тренера команды. Этот сезон «красно-синие» провалили, заняв пятое место в турнирной таблице РПЛ. Сам Березуцкий заявил, что руководство ставило задачу попасть в топ-3.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Широков Алексей Березуцкий РПЛ
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