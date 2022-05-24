Широков отреагировал на новости о возможной смене тренера в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков высказался о возможной смене главного тренера в команде.

«Назначение главного тренера, который никогда не играл и не работал в российском чемпионате может сделать ситуацию как лучше, так и хуже. Пятьдесят на пятьдесят. У нас успешно работали Адвокат, Спаллетти, Каррера, которые не имели отношения к российскому чемпионату ранее», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что руководители «армейского» клуба видят ситуацию изнутри и могут делать перестановки, как посчитают нужным. Широков признался, что никогда не слышал о Владимире Ивиче, которого называют возможным сменщиком Алексея Березуцкого.

Напомним, ранее стало известно, что боссы ЦСКА рассматривают возможность пригласить 43-летнего серба на пост главного тренера команды. Этот сезон «красно-синие» провалили, заняв пятое место в турнирной таблице РПЛ. Сам Березуцкий заявил, что руководство ставило задачу попасть в топ-3.