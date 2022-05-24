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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов рассказал, как выйти из ситуации после отстранения от еврокубков

24 Мая 2022 • 21:34 Комментировать

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о возможном проведении Кубка РПЛ.

«Всё равно же окна будут в календаре — будет мало. Кубок лиги, как мне кажется, как раз выход в отсутствие еврокубков. Я слышал фразу, что его как легко запустить, так легко убрать. Не надо будет ничего ломать», — сказал Радимов «Чемпионату».

Главный тренер «Зенита-2» считает, что в данный момент вопрос о лимите на легионеров в российском футболе неактуален. Радимов завил, что большинство команд лишились легионеров, и новый лимит, вероятнее всего, является решением на будущее.

Напомним, 24 мая, исполнительный комитет РФС сообщил, что рассматривается вопрос проведения нового турнира в России – Кубок РПЛ. А также президент РФС Александр Дюков объявил, что со следующего сезона вводится новый лимит на легионеров «13+12».  


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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов лимит на легионеров РПЛ
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