Радимов рассказал, как выйти из ситуации после отстранения от еврокубков

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о возможном проведении Кубка РПЛ.

«Всё равно же окна будут в календаре — будет мало. Кубок лиги, как мне кажется, как раз выход в отсутствие еврокубков. Я слышал фразу, что его как легко запустить, так легко убрать. Не надо будет ничего ломать», — сказал Радимов «Чемпионату».

Главный тренер «Зенита-2» считает, что в данный момент вопрос о лимите на легионеров в российском футболе неактуален. Радимов завил, что большинство команд лишились легионеров, и новый лимит, вероятнее всего, является решением на будущее.

Напомним, 24 мая, исполнительный комитет РФС сообщил, что рассматривается вопрос проведения нового турнира в России – Кубок РПЛ. А также президент РФС Александр Дюков объявил, что со следующего сезона вводится новый лимит на легионеров «13+12».