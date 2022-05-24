Бывший главный тренер «Динамо» предложил свой вариант проведения чемпионата России

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о проведении чемпионата России.

«Я бы на месте РПЛ вообще сделал 10 команд. Может, толку было бы больше. Они бы играли в три круга: в таком случае не будет проходных игр. Зато мастерство будет расти!» - приводит слова Силкина «Чемпионат».

24 мая исполнительный комитет РФС принял решение не увеличивать число команд в следующем сезоне, а это значит, что моратория на вылет из Российской премьер-лиги не будет. Таким образом, уже точно «Рубин» и «Арсенал» вылетели в ФНЛ. В стыковых матчах сыграют «Химки» - «СКА-Хабаровск», «Уфа» - «Оренбург».