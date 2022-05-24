Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» предложил свой вариант проведения чемпионата России

24 Мая 2022 • 20:50 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о проведении чемпионата России.

«Я бы на месте РПЛ вообще сделал 10 команд. Может, толку было бы больше. Они бы играли в три круга: в таком случае не будет проходных игр. Зато мастерство будет расти!» - приводит слова Силкина «Чемпионат».

24 мая исполнительный комитет РФС принял решение не увеличивать число команд в следующем сезоне, а это значит, что моратория на вылет из Российской премьер-лиги не будет. Таким образом, уже точно «Рубин» и «Арсенал» вылетели в ФНЛ. В стыковых матчах сыграют «Химки» - «СКА-Хабаровск», «Уфа» - «Оренбург».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва Сергей Силкин РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
20:50 · Россия. Премьер-лига
Бывший главный тренер «Динамо» предложил свой вариант проведения чемпионата России
20:45 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Исполком не пошёл на поводу функционеров, требовавших расширить лигу»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Динамо» Шварц может вернуться в Германию
20:24 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может возглавить бывший тренер «Уотфорда»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Смородская – об увеличении количества команд в РПЛ: «Хотелось бы расширить, но мало клубов с нормальной финансовой ситуацией»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Хохлов считает, что в нынешних условиях лимит на легионеров в РПЛ неактуален
19:23 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов удивлён решением РФС оставить 16 команд в лиге
19:18 · Россия. Премьер-лига
Хохлов поддержал решение РФС сохранить 16 команд в лиге
18:44 · Россия. Премьер-лига
Дюков отреагировал на предложение о создании футбольного «колхоза», ранее идею поддержал Путин
18:25 · Россия. Премьер-лига
Дзюба высмеял Кокорина в социальных сетях
18:01 · Россия. Премьер-лига
Дюков рассказал о возможном формате проведения Кубка РПЛ
15:57 · Молодёжное первенство
Артета: «Мы рассчитываем на Салиба в следующем сезоне»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Гинер ответил на вопрос о будущем Березуцких в ЦСКА 1
14:04 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил решение РФС не расширять РПЛ 1
13:35 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» высказался о решении РФС не расширять РПЛ 1
Все новости
Рекомендуем